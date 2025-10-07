ट्यूशन जाते समय लड़की को परेशान, सिर-मूंछें मुंडवा कर सोशल मीडिया पर डाला

October 7, 2025

पुलिस ने बताया कि सोमवार को जब उसने लड़की को परेशान करने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों ने पकड़ा।

सांकेतिक फोटो

Highlightsसिर और मूंछें मुंडवा दीं तथा इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।पुलिस के अनुसार, यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुई।

बुलंदशहरः कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक लड़की को परेशान करने की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति का सिर और मूंछें कथित तौर पर मुंडवा दी गईं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुई। खुर्जा देहात के एक गाँव का निवासी आरोपी, पास के एक गाँव की लड़की को ट्यूशन जाते समय कथित तौर पर परेशान करता था। पुलिस ने बताया कि सोमवार को जब उसने लड़की को परेशान करने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा, उसका सिर और मूंछें मुंडवा दीं तथा इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार सिंह ने बताया, "सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति का सिर और मूंछें मुंडवाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर एक नाबालिग लड़की को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। कथित उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान, दोनों घटनाओं की जाँच की जा रही है।"

