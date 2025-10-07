ट्यूशन जाते समय लड़की को परेशान, सिर-मूंछें मुंडवा कर सोशल मीडिया पर डाला

Highlights सिर और मूंछें मुंडवा दीं तथा इस कृत्य का वीडियो भी बनाया। पुलिस के अनुसार, यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुई।

बुलंदशहरः कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक लड़की को परेशान करने की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति का सिर और मूंछें कथित तौर पर मुंडवा दी गईं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुई। खुर्जा देहात के एक गाँव का निवासी आरोपी, पास के एक गाँव की लड़की को ट्यूशन जाते समय कथित तौर पर परेशान करता था। पुलिस ने बताया कि सोमवार को जब उसने लड़की को परेशान करने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा, उसका सिर और मूंछें मुंडवा दीं तथा इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।

यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शोहदे को ग्रामीणों ने

गंजा कर आधी मूंछ दाढ़ी मुंडवा कर किया बेइज्जत। मनचले की खातिर भी की गई। वायरल वीडियो होने पर पुलिस कर रही कार्यवाही की बात। देखे पूरा वीडियो.... pic.twitter.com/jnlH5ZHkY9— Shanu Bharty (@ShanuMedia) October 6, 2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार सिंह ने बताया, "सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति का सिर और मूंछें मुंडवाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर एक नाबालिग लड़की को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। कथित उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान, दोनों घटनाओं की जाँच की जा रही है।"

