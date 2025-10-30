आप कैसे जाओगे मैं भी देखता हूं?, बेंगलुरु के रैपिडो ड्राइवर ने महिला यात्री को ओवर राइड कैंसिल करने की धमकी दी, वीडियो

October 30, 2025

बेंगलुरुः सोशल मीडिया पर हर दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। कई वीडियो में यात्री अनुभव साझा करते हैं। इस बीच बेंगलुरु के रैपिडो ड्राइवर का वीडियो वायरल हो रहा है। सामने आए एक वीडियो में बेंगलुरु की एक महिला ने रैपिडो ऑटो चालक पर सवारी रद्द करने को लेकर हुए विवाद के दौरान उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु की एक महिला ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक रैपिडो ऑटो ड्राइवर उसे पिक-अप पॉइंट पर कुछ मिनट देरी से पहुँचने पर धमका रहा था। ड्राइवर ने कथित तौर पर उससे कैंसिलेशन फीस देने की माँग की।

 

  

चेतावनी दी कि अगर उसने मना किया तो वह "देखेगा कि वह कैसे जाती है"। श्रेया द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया यह वीडियो वायरल हो गया। अपनी पोस्ट में रैपिडो को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, "तुम्हारा माफिया धंधा कौन चलाता है? क्योंकि इस ड्राइवर ने मुझे सिर्फ़ 3 मिनट इंतज़ार करने पर परेशान किया और इसकी इतनी हिम्मत है कि वह कह रहा है, 'देखता हूँ कैसे जाती हो।'

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने बताया कि रैपिडो ने उसकी शिकायत पर संपर्क किया है और चालक को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने भी वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। यह गरमागरम विवाद तब शुरू हुआ जब महिला यात्री ने चालक से अपने घर के बाहर पिकअप स्थान पर दो मिनट रुकने को कहा क्योंकि वह कथित तौर पर अपनी चाबियाँ ढूंढ रही थी।

जब वह पिकअप स्थान पर पहुँची, तो चालक ने उस पर अचानक यह कहते हुए हमला कर दिया कि उसे 2 मिनट से ज़्यादा प्रतीक्षा समय के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। चालक बार-बार यही कहता रहा कि वह 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा है, जबकि महिला अतिरिक्त शुल्क न देने की अपनी अपील पर अड़ी रही और उसने चालक से सवारी रद्द करने का भी अनुरोध किया।

