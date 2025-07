VIDEO: बीच सड़क में 10 फीट गहरा गड्ढा, भोपाल का वीडियो वायरल

Deep Pit on Road in Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी बारिश के बाद बीच सड़क में अचानक 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। पुलिस की बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को बंद किया, बता दें सड़क के नीचे एक पुराना नाला बताया जा रहा है, इसी नाले की दीवार धसने से पानी सड़क के अंदर रिसने लगा और सड़क में गहरा गड्ढा हो गया।

#WATCYH | Bhopal, Madhya Pradesh | A part of the Link Road Number 1 in Maharana Pratap Nagar (MP Nagar), adjacent to the footpath, caved in earlier today while it was raining. pic.twitter.com/zJYBEntJuO