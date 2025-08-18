VIDEO: लालू यादव ने गाया 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का', वोट अधिकार रैली का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: August 18, 2025 13:42 IST2025-08-18T13:42:10+5:302025-08-18T13:42:10+5:30

Vote Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी, सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने ऐसा भाषण दिया जो वायरल हो रहा है।

Vote Adhikar Yatra Lalu Yadav sang Lagal-lagal push in the swing | VIDEO: लालू यादव ने गाया 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का', वोट अधिकार रैली का वीडियो वायरल

VIDEO: लालू यादव ने गाया 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का', वोट अधिकार रैली का वीडियो वायरल

HighlightsVIDEO: लालू यादव ने गाया 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का', वोट अधिकार रैली का वीडियो वायरल

Vote Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी, सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने ऐसा भाषण दिया जो वायरल हो रहा  है, लालू यादव ने अपना फेमस डायलॉग सुनाया, 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलल'। वहीं राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। भाजपा और आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं।

English summary :
Vote Adhikar Yatra Lalu Yadav sang Lagal-lagal push in the swing


Web Title: Vote Adhikar Yatra Lalu Yadav sang Lagal-lagal push in the swing

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Lalu Prasad YadavRahul GandhiBiharViral Videoweirdलालू प्रसाद यादवराहुल गांधीबिहारवायरल वीडियोअजब गजब