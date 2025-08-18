VIDEO: लालू यादव ने गाया 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का', वोट अधिकार रैली का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: August 18, 2025 13:42 IST2025-08-18T13:42:10+5:302025-08-18T13:42:10+5:30
Vote Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी, सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने ऐसा भाषण दिया जो वायरल हो रहा है।
Vote Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी, सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने ऐसा भाषण दिया जो वायरल हो रहा है, लालू यादव ने अपना फेमस डायलॉग सुनाया, 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलल'। वहीं राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। भाजपा और आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं।
बिहार : वोट अधिकार रैली में जब लालू यादव ने गाया 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का'#LaluYadav#Biharpic.twitter.com/WVuFb9e84L— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 18, 2025
"मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग बेइमानी कर रहा है" : @yadavtejashwi#LaluYadav | #Sasaram |#RahulGandhi | #INDIAAlliance | #Biharpic.twitter.com/1lnOY2N4Ke— News24 (@news24tvchannel) August 17, 2025