Viral video: यूट्यूबर ने साझा किया चीनी ट्रेन में भारतीय रेलवे के जनरल डिब्बे जैसा हाल, शौचालय के बाहर फर्श पर बैठे-सोते लोग

नई दिल्ली:भारतीय रेलवे की ट्रेनों में भीड़भाड़ एक आम बात है। एक भारतीय यूट्यूबर ने हाल ही में भारतीय ट्रेनों और चीन की ट्रेनों के जनरल कोच की तुलना करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं।

इस वीडियो को भारतीय यूट्यूबर नोमैड शुभम ने रिकॉर्ड किया है और इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया है। इस वीडियो को करीब एक लाख बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं। वीडियो में यात्रियों को फर्श पर बैठे देखा जा सकता है, कई लोग बाथरूम के अंदर बैठे या उसके दरवाजे बंद करते हुए भी देखे गए।

Indian YouTuber finds the Chinese General Class similar to the Indian General Class. The only difference is that these have AC & Automatic Doors.



People are sitting outside the washroom and traveling with buckets and their chairs. 🤷🏽‍♂️pic.twitter.com/KgpA9D1LeO