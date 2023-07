Viral Video: मैदान में आराम कर रहे शख्स के शर्ट में अचानक घुसा खतरनाक कोबरा, मारे डर के अकबका गया व्यक्ति और फिर....

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स के शर्ट में सांप को घुसा हुआ देखा गया है। ऐसे में वीडियो में कुछ और शख्स सांप को बाहर निकालते हुए देखे गए है।

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स के शर्ट में एक कोबरा को घुसा हुआ देखा गया है। जब से वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे है।

वीडियो को देख एक यूजर ने लिखा है कि "वे आपके पास नहीं आप उसके एरिया में थे।" एक और यूजर ने लिखा है कि "काफी हिम्मतवाला शख्स है वरना मैं तो मारे डर का मर जाता या फिर सांप के डंसने से मर जाता।"

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि किसी मैदाम में एक शख्स बैठा हुआ है और उसके शर्ट के सामने वाले हिस्से में एक सांप घुसा हुआ है। सांप उसके शर्ट में फन मार रहा है और बाहर तक उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है।

Video | Large Cobra snake inside Man's shirt. Always Be careful while sleeping or sitting under trees. pic.twitter.com/ph5r7gwvyM