Viral Video: रास्ते में चलते हुए शख्स ने सीवर में फेंका सिगरेट का बट, हुआ भयानक धमाका और फिर....देखें भयानक वीडियो

Highlights इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स के सिगरेट के बट के कारण विस्फोट होते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो काफी पुराना है जो अब फिर से वायरल हो रहा है।

Viral Video:सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को सिगरेट के बट को एक सीवर में फेंकते हुए देखा गया है जिसके बाद वहां एक भयानक विस्फोट होता है।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुराना है जो अब फिर से तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद शख्स का इलाज कराया गया था जो ठीक भी हो गया था।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक शख्स एक सीवर के पास से गुजर रहा है। इसी बीच वह सीवर के एक बड़े छेद के पास रूक जाता है। शख्स सिगरेट पी रहा होता है और वह उसके बट को बड़े से छेद में फेंक देता है।

