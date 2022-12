VIDEO: देखते ही देखते 1-1 करके बह गई कई गाड़ियां, मक्का में आई अचानक बाढ़ से हुई भारी तबाही-हुआ भारी नुकसान

Highlights सऊदी अरब के शहर मक्का का कई वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा गया है कि मूसलाधार बारिश के बाद आई तेज बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इस तबाही वाली बाढ़ के पानी में कई गाड़ियों को बहते हुए भी देखा गया है।

रियाद:सऊदी अरब के शहर मक्का में शुक्रवार को बहुत तेज बारिश हुई है जिससे संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह बारिश इतनी तेज हुई थी कि बाढ़ जैसे हालात बन गए थे जिस कारण सड़क पर गाड़िया बहने तक लगी थी।

दरअसल, शहर में गुरुवार की रात और शुक्रवार की सुबह जमकर बारिश होने के कारण रास्तों में पानी भर गया था। यही नहीं शहर में खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स भी असर पड़ा है और इससे कई विमानें भी रद्द हुई है।

सोशल मीडिया पर जारी कई वीडियो में यह देखा गया है कि सऊदी अरब का शहर मक्का में तेज बारिश के कारण रास्तें और सड़के भर गई थी। ऐसे में ऐसा ही एक वीडियो में यह देखा गया है कि पानी के तेज बहाव में बड़े-बड़े रास्ते से गाड़ियां बह रही है और लोग खड़े होकर इस मंजर को देख रहे है।

यही नहीं एक और वीडियो में यह देखा गया है कि दोनों तरफ मकानों के बीच पानी की तेज बहाव में मंहगी गाड़िया बहते जा रही है। वीडियो में देखा गया है कि कई गाड़ियां एक एक करके नीचे बहते हुए जा रही है। वहीं एक तीसरे वीडियो में यह देखा गया है कि बारिश के पानी के बहने के बाद ये गाड़ियां एक दूसरे पर लदी है।

Saudi Arabian city of #Mecca rocked by flash floods, warning issued. pic.twitter.com/mgHuaXPctV

दरअसल, मक्का शहर में लगातार बारिश के बीच राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को भी चेतावनी जारी की थी। ऐसे में मक्का के उत्तर में जेद्दा प्रांत में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी भी दी गई थी। मक्का के इन इलाकों में जैसे रानिया, तैफ, अधम और मायसान क्षेत्रों में हलके से तेज बारिश हुई है।

Devastating floods after unrelenting downpours of rain in Saudi Arabia 🇸🇦. pic.twitter.com/ij6murC6iE