VIDEO: भाला फेंकने वाली खिलाड़ी अन्नू रानी की शादी में पहुंची पुलिस, दूल्हा-दुल्हन के खिलाफ FIR हुई दर्ज

Annu Rani Video: हरियाणा के किकबॉक्सर साहिल भारद्वाज और इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खुशी के माहौल के बीच तब अचानक मोड़ आ गया जब साहिल और अन्नू ने स्टेज पर हवा में गोलियां चलाईं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते है दोनों खिलाड़ी मुसीबत में फंस गए हैं।

दरअसल, इस हफ़्ते मेरठ में शादी करने वाले इस कपल पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अन्नू ने स्टेज पर हवा में गोलियां चलाईं। इवेंट के विज़ुअल्स में नए शादीशुदा जोड़े को स्टेज पर खड़े दिखाया गया है और मेहमान उन्हें देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई क्लिप में, साहिल और अन्नू दोनों सेरेमनी के दौरान एक साथ राइफल पकड़े हुए दिख रहे हैं, इससे पहले कि हवा में दो राउंड गोलियां चलाई जाएं। खबर है कि साहिल ने माला बदलने के दौरान अन्नू के ऊपर 10 रुपये के नोटों के बंडल भी लहराए और उन्हें हवा में उछाला।

पुलिस ने कपल के खिलाफ कार्रवाई की

जैसे ही वीडियो ने ऑनलाइन ध्यान खींचा, मेरठ में अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि मेरठ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) विपिन टाडा ने कन्फर्म किया कि सरधना पुलिस स्टेशन में कपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 125 के तहत एक ऐसे काम के लिए दर्ज की गई है जिससे इंसानी जान या सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 और 30 के तहत भी। अधिकारियों ने बताया कि राइफल सत्यनारायण नाम के एक आदमी की थी। पुलिस ने कहा है कि आगे की जांच चल रही है और सही कार्रवाई की जाएगी।

सेरेमनी में क्या हुआ

शादी मंगलवार रात, 18 नवंबर को मेरठ के एक मैरिज पैलेस में हुई। अन्नू पारंपरिक लाल लहंगे में पहुंचीं और साहिल ने उनका स्वागत किया, जो घुटनों के बल बैठे और उन्हें गुलदस्ता देकर स्टेज पर ले गए। साथ खड़े होकर, कपल ने राइफल पकड़ी और साहिल ने ऊपर की ओर दो गोलियां चलाईं।

सेरेमनी में अलग-अलग फील्ड के कई खिलाड़ियों के साथ-साथ लोकल नेता भी मौजूद थे। कपल ने बुधवार, 19 नवंबर को हरियाणा के रोहतक में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा।

अन्नू रानी, साहिल भारद्वाज के बारे में

अन्नू रानी भारत की सबसे काबिल जेवलिन थ्रोअर में से एक हैं। 2014 में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले ध्यान खींचा और बाद में 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। उन्होंने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और हांग्जो में 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। हालांकि वह 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से चूक गईं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग के ज़रिए अपनी जगह पक्की कर ली।

साहिल भारद्वाज, जो मूल रूप से रोहतक के सांपला के रहने वाले हैं, किकबॉक्सिंग में चार बार के नेशनल चैंपियन हैं। उन्होंने जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ में हुई नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। उनका परिवार रोहतक में रहता है और US में उनका बिज़नेस है, जहाँ उनके भाई वेयरहाउस और गैस स्टेशन मैनेज करते हैं। साहिल के पिता एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) में सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी माँ होममेकर हैं।

