Viral Video: रील बनाने के चक्कर में हुआ मौत से सामना, जान जाते-जाते बची, पहाड़ से फिसला लड़की का पैर और..., देखिए

Highlights Viral Video: रील बनाने के चक्कर में जान गंवा देने के घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं Viral Video: हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है Viral Video: बॉलीवुड गाने पर थिरक रही युवती अचानक से खाई में गिर गई

Viral Video: रील बनाने के चक्कर में जान गंवा देने के घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों में रील और शार्ट वीडियो से मशहूर होने की चाहत इतनी बढ़ गई है कि वो अपने-आस पास के खतरे को भी नहीं देखते। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पहाड़ों पर रील बनाने के लिए बॉलीवुड गाने पर थिरक रही युवती अचानक से खाई में गिर गई। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है।

यहां देखें वीडियो

Today's people are playing with their lives just to make a reel. The viral video is said to be from Chamba. pic.twitter.com/QnaGGAZ1rJ