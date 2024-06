Mumbai Cricket Player Dies: क्रिकेट की पिच पर इतनी तेजी से आई मौत, देखें वीडियो

Highlights खिलाड़ी की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्रिकेट की पिच पर छक्का मारने के दौरान हुई घटना पुलिस के अनुसार, मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं

Mumbai Cricket Player Dies:क्रिकेट के मैदान में आपने छक्के चौके मारते हुए कई बल्लेबाजों को देखा होगा। छक्का लगाने के बाद जश्न मनाते हुए भी देखा होगा। लेकिन, एक खिलाड़ी छक्का मारकर जश्न नहीं मना पाया और अब वह कभी क्रिकेट के मैदान में छक्का भी नहीं लगा सकेगा। क्योंकि, उसकी मौत हो चुकी है।

A heartbreaking incident unfolds in Mira Road as a young cricketer loses his life during a game, sending shockwaves through the local community.#LokmatTimes#TurfCricket#HeatWave#CricketAccidentpic.twitter.com/VP3rOChCd7