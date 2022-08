Watch: जब वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने बेंगलुरु में उड़ाया स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस', देखें वीडियो

Highlights तेजस को 'आत्मनिर्भर भारत रक्षा' अभियान के तहत भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है बेंगलुरु में उन्होंने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एचटीटी -40 की समीक्षा की

बेंगलुरु: भारतीय वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एमके 1 'तेजस' से उड़ान भरी। साथ ही उन्होंने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एचटीटी -40 की समीक्षा भी की।

शुक्रवार को वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि भारतीय वायु सेना प्रमुख ने उस विमान की समीक्षा की, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत रक्षा' की दिशा में अपने अभियान के तहत भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है।

भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, "सीएएस बेंगलुरु के दो दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्वदेशी प्लेटफॉर्म, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमके 1 'तेजस', लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एचटीटी -40 को उड़ाया, जिन्हें IAF में शामिल किया जा रहा है।

