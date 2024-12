Viral Video: घोड़े पर सवार दूल्हे पर चली गोली, जान बचाकर भागा दूल्हा; वीडियो वायरल

Viral Video: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां बारात ले जा रहे दूल्हे पर बाइक सवार ने गोली चला दी जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूल्हे की बारात के दौरान बाइक सवार दो लोगों ने कथित तौर पर उस पर गोलियां चलाईं। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दूल्हे को झुकते हुए और गोली लगने से बचते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सोमवार रात 2 दिसंबर को ग्वालियर के जनकगंज इलाके में हुई।

