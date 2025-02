Highlights VIDEO: महाकुंभ में बूढ़ी मां को छोड़कर भागे बच्चे!, रोती बिलखती मां का वीडियो वायरल

Viral Video from Mahakumbh 2025: महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे हैं ऐसे में भीड़ में किसी का बिछड़ जाना आम बात है और प्रशासन ने महाकुंभ में लोगों की मदद के लिए खोया-पाया केंद खोले हैं। मगर सोशल मीडिया पर एक मां का वीडियो वायरल हो रहा है जो आंसू बहाती नजर आ रही है। पुलिस वालों ने जब बुजुर्ग महिला से पूछा तो उन्होंने बताया की उनके बच्चे उन्हें महाकुंभ में मेला घूमाने लाए थे पर उन्हें यहीं इस मेले में छोड़ कर चले गए है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @Warlock_shubh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Saddest video coming from Maha Kumbh Prayagraj, Please don't do this 🙏🏻 pic.twitter.com/SAGDXl8Xd5