VIDEO: बेंगलुरु में बस कंडक्टर ने यात्री को जड़ा थप्पड़, फिर पीड़ित पर ही लगाया जुर्माना; सोशल मीडिया पर यूजर्स में गुस्सा
By अंजली चौहान | Updated: August 30, 2025 15:32 IST2025-08-30T15:30:18+5:302025-08-30T15:32:42+5:30
Bengaluru Bus Video: यात्री ने अपना अनुभव ऑनलाइन साझा करते हुए कहा कि उसे 420 रुपये का जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसने बार-बार बताया कि कंडक्टर ने उससे संपर्क ही नहीं किया था।
Bengaluru Bus Video: कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला तेजी से वायरल हो रहा है। जहां टिकट विवाद के दौरान एक यात्री को कंडक्टर ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह घटना कथित तौर पर देवनहल्ली और मैजेस्टिक के बीच चलने वाली बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) की बस में हुई।
सोशल मीडिया पर पोस्ट के अनुसार, यात्री बस में चढ़ा और कंडक्टर द्वारा टिकट जारी करने का इंतजार करने लगा।
हालाँकि, उसने दावा किया कि यात्रा के दौरान उसे कोई टिकट नहीं दिया गया। मामला तब और बढ़ गया जब BMTC टिकट निरीक्षण दल बस में चढ़ा और बिना वैध टिकट के यात्रा करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया। यात्री, जिसने अपना अनुभव ऑनलाइन साझा किया, ने कहा कि उसे बार-बार यह बताने के बावजूद कि कंडक्टर ने उससे संपर्क नहीं किया था, ₹420 का जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया गया। X (पूर्व में ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट में, उसने आगे आरोप लगाया कि कंडक्टर ने बाद में उससे झगड़ा किया, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।
My Horrific Experience on BMTC Bus – Please Help Me Get Justice 🚨— HR SINGS (@hridaymusic111) August 28, 2025
Today on BMTC bus KA 57 F-4029, I paid a ₹420 penalty, yet the conductor slapped me hard across the face & abused me. I have video proof. No passenger deserves this. Please help me get justice. #BMTC#Justicepic.twitter.com/BBfXuTldn6
'BMTC बस में मेरा भयावह अनुभव - कृपया मुझे न्याय दिलाने में मदद करें।' आज BMTC बस KA 57 F-4029 में मैंने ₹420 का जुर्माना भरा, फिर भी कंडक्टर ने मेरे चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारे और गालियाँ दीं। मेरे पास वीडियो सबूत हैं। कोई भी यात्री ऐसा नहीं चाहता। कृपया मुझे न्याय दिलाने में मदद करें," उनकी पोस्ट में लिखा था।
इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिससे कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। BMTC ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।