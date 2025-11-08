VIDEO: शराब की दुकान में पहुंची 'बंटी-बबली' की जोड़ी, लड़की ने बेल्ट में छुपाई महंगी शराब की बोतलें; CCTV वायरल

Kanpur Viral Video:उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महंगी शराब की दुकान से महंगी शराब की बोतलें चुराते हुए "बंटी और बबली" नामक एक जोड़ा सीसीटीवी में कैद हो गया।

दोनों ने ध्यान भटकाने की एक चतुर चाल अपनाई - जहां पुरुष ने एक सस्ती बोतल खरीदकर दुकान के मैनेजर को व्यस्त रखा, वहीं महिला ने चुपके से एक महंगी बोतल अपनी कमर में डाल ली।

यह घटना राघवेंद्र पांडे की शराब की दुकान पर हुई, जहां बार-बार स्टॉक के नुकसान ने संदेह पैदा किया। जब दंपति कई दिनों बाद लौटे, तो सतर्क कर्मचारियों ने सीसीटीवी पर उनकी निगरानी की और जूही सफेद कॉलोनी के नबील के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को दुकान के बाहर रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी साथी, हेमंत विहार की श्रेया शर्मा अपनी स्कूटी से मौके से फरार हो गई।

डीसीपी डीएन चौधरी ने चोरी की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार महिला का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

