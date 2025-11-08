VIDEO: शराब की दुकान में पहुंची 'बंटी-बबली' की जोड़ी, लड़की ने बेल्ट में छुपाई महंगी शराब की बोतलें; CCTV वायरल

By अंजली चौहान | Updated: November 8, 2025 09:27 IST2025-11-08T09:26:53+5:302025-11-08T09:27:56+5:30

Kanpur Viral Video: कानपुर की एक महंगी शराब की दुकान से महंगी शराब की बोतलें चुराते हुए "बंटी और बबली" नाम का एक जोड़ा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दोनों ने ध्यान भटकाने की एक चालाकी भरी तरकीब अपनाई - जहाँ एक तरफ आदमी ने दुकान के मैनेजर को एक सस्ती बोतल खरीदकर व्यस्त रखा, वहीं दूसरी तरफ महिला ने चुपके से एक महंगी बोतल अपनी कमरबंद में डाल ली।

Viral video Bunty-Babli duo enters liquor store in Kanpur girl hides expensive liquor bottles in belt CCTV goes viral | VIDEO: शराब की दुकान में पहुंची 'बंटी-बबली' की जोड़ी, लड़की ने बेल्ट में छुपाई महंगी शराब की बोतलें; CCTV वायरल

VIDEO: शराब की दुकान में पहुंची 'बंटी-बबली' की जोड़ी, लड़की ने बेल्ट में छुपाई महंगी शराब की बोतलें; CCTV वायरल

Kanpur Viral Video:उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।  वीडियो में एक महंगी शराब की दुकान से महंगी शराब की बोतलें चुराते हुए "बंटी और बबली" नामक एक जोड़ा सीसीटीवी में कैद हो गया। 

दोनों ने ध्यान भटकाने की एक चतुर चाल अपनाई - जहां पुरुष ने एक सस्ती बोतल खरीदकर दुकान के मैनेजर को व्यस्त रखा, वहीं महिला ने चुपके से एक महंगी बोतल अपनी कमर में डाल ली।

यह घटना राघवेंद्र पांडे की शराब की दुकान पर हुई, जहां बार-बार स्टॉक के नुकसान ने संदेह पैदा किया। जब दंपति कई दिनों बाद लौटे, तो सतर्क कर्मचारियों ने सीसीटीवी पर उनकी निगरानी की और जूही सफेद कॉलोनी के नबील के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को दुकान के बाहर रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी साथी, हेमंत विहार की श्रेया शर्मा अपनी स्कूटी से मौके से फरार हो गई। 

डीसीपी डीएन चौधरी ने चोरी की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार महिला का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। 

Web Title: Viral video Bunty-Babli duo enters liquor store in Kanpur girl hides expensive liquor bottles in belt CCTV goes viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral Videokanpurup policeCCTVCrimeवायरल वीडियोकानपुरउत्तर प्रदेशक्राइम