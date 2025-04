Highlights 2 साल के बच्चे और कौवे की दोस्ती, साथ खेलता, घूमता और सुरक्षा करता है, देखें वीडियो

Viral Video: आपने इंसान और जानवर की दोस्ती के कई किस्से सुने और देखे होंगे, लेकिन इस बार एक पक्षी और बच्चे की दोस्ती की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी समय से चर्चा में हैं। एक 2 साल के बच्चे और कौवे की दोस्ती जिसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग पिछले जन्म का संबंध भी बताते हैं। कौवे का नाम रसेल है और वो दो साल के छोटे बच्चे ओटो का दोस्त है। आपको बता दें कौवा जंगली है जो बच्चे के साथ घर में नहीं रहता मगर जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो उसके साथ खेलता और हर जगह साथ घूमता है। जब बच्चा अपने घर में चला जाता है वो कौवा खिड़की पर जाकर बैठता है। कौवा कभी बच्चे ओटो को कोई नुक्सान नहीं पहुंचाता है, दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती है।

This crow's name is Russell and every day he waits for his favorite kid to get home from school to fly in his window to watch TV with him.



