Viral Vedo: चीन में फटी सीवेज पाइप, लोगों पर हो गई 'मानव मल' की बारिश, 'पू-नामी' का वीडियो वायरल

Highlights Viral Vedo: पाइप में विस्फोट होने के बाद सड़क पर मानव मल की बारिश का एक वीडियो सामने आया Viral Vedo: 24 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे नव-बिछाई गई सीवेज पाइपें फट गईं Viral Vedo: इससे पहले की कोई कुछ समझ पाती सबके ऊपर गंदगी की बरसात हो गई

Viral Vedo: चीन में सीवेज पाइप में विस्फोट होने के बाद सड़क पर मानव मल की बारिश का एक वीडियो सामने आया है। चीन के नानिंग शहर में हुई इस घटना के बाद मानव मल 33 फीट ऊपर हवा में उछल गया। इसके कारण पैदल यात्री, कार और बाइक सवार मानव मल की बारिश में भींग गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इंटरनेट यूजर्स ने इस घटना को "पूप क्लाउड" और पू-नामी का नाम दिया।

डोम लर्स ने घटना का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "नाननिंग में सीवेज पाइप प्रेशर टेस्ट विफल होने के बाद सड़क, कारों, लोगों और पालतू जानवरों पर हर जगह मल का विस्फोट हुआ। चीन में विस्फोट के बाद आसमान से मल गिरता हुआ यह भयावह दृश्य दिखाता है।"

🔥🚨BREAKING: Poop exploded everywhere landing on the road, cars, people, and pets the moment a sewage pipe pressure test in Nanning failed. This scene of horror shows feces falling from the sky after the initial explosion in China. pic.twitter.com/qD56fUTQuA