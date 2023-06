महिला ने बताई बेंगलुरु की खूबसूरती तो इंटरनेट पर आईं कमेंट्स की बाढ़, यूजर्स ने दिए शानदार जवाब

Highlights सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर कुछ न कुछ वायरल होता है इन दिनों एक महिला का पोस्ट काफी चर्चा में है महिला ने बेंगलुरु की सकारात्कम चीजें बताई

बेंगलुरु: इंटरनेट की दुनिया में हर रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। कई बार कुछ ऐसी चीजें वायरल होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है।

इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट ने सबकी उत्सुकता को बढ़ा दिया है। इस पोस्ट में एक महिला यूजर ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की खूबसूरती के बारे में लिखा है।

इस पोस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते ही यूजर्स की मानो होढ़ लग गई। अब कई यूजर्स इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट कर रहे हैं।

Living alone or with parents in a city really affects how you perceive that city. And I think that's why a lot of people who move to Bangalore fall in love with it. The new found independence honestly is priceless — Venonshya (@bunonjam) June 24, 2023

दरअसल, महिला ने अपने पोस्ट में लिखा, "किसी शहर में अकेले या माता-पिता के साथ रहना वास्तव में उस शहर को देखने के आपके नजरिये को प्रभावित करता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए बेंगलुरु जाने वाले बहुत से लोगों को इससे प्यार हो जाता है। ईमानदारी से मिली नई आज़ादी अमूल्य है।"

इस पोस्ट के सामने आने के बाद अन्य यूजर्स ने बी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है।

Exactly, when few of my friends moved to hyderabad from Bangalore they fell in love with hyderabad whilst I hated it. — Spec man (@specman95) June 25, 2023

एन अन्य यूजर ने भी बेंगलुरु को लेकर अपना अनुभव साझा किया।

to love bangalore over any tier 1 city honestly lmao — Naina (@Naina_2728) June 26, 2023

एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये शहर प्यार और ऊर्जा को बढ़ाने वाला है।

The city love is the energy booster✨ city emotions 😍 — sathish (@sathish171) June 25, 2023

हालांकि, मिली जुली प्रतिक्रिया के साथ एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब तक आपको यह एहसास नहीं हो जाता कि अधिकांश बेंगलुरु (पुराने प्रामाणिक क्षेत्रों को छोड़कर) भौतिकवाद, पब, स्टार्टअप, खराब बुनियादी ढांचे, बढ़े हुए किराए और रहने की उच्च लागत से भरा हुआ है, तब तक सब ठीक और अच्छा है। हालाँकि मुझे अब भी यह शहर पसंद है।

All well and good till you realise most of Bangalore (except the older authentic areas) is just full of materialism, pubs, startups, bad infra, inflated rents and high cost of living.



I still like the city though. https://t.co/R2b6mOzmcu — Vishwanath (@FrozenInRetro) June 25, 2023

