VIDEO: मिल गई लेडी बुमराह! अब विमेंस क्रिकेट में उड़ेंगी गिल्लियां, सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

Highlights जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाजी कर लड़की ने सबको किया हैरान सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा ये काफी कठिन था, लेकिन लड़की ने किया साथ में सभी ने कहा, बीसीसीआई को अब आगे आकर मार्गदर्शन देना चाहिए

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवा लड़की को उसी रफ्तार से गेंदबाजी करते देखा जा रहा है, जैसे जसप्रीत बुमराह अपने एक्शन में भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए दिखते हैं। हालांकि, अब फैंस उन्हें लेकर कह रहे हैं कि ऐसा करना कठिन लेकिन बेटी ने किया। ऐसे में बीसीसीआई को आगे आकर उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं।

जसप्रित बुमराह अपनी अपरंपरागत गेंदबाजी शैली के कारण क्रिकेट की दुनिया में एक घरेलू नाम बन चुके हैं, जिसे शायद ही कभी इतनी सटीकता के साथ दोहराया गया हो। 2016 में टीम इंडिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से, क्रिकेट जगत ने उनकी प्रतिभा के साथ-साथ उनके गेंदबाजी एक्शन पर भी ध्यान दिया।

30 वर्षीय खिलाड़ी के घातक यॉर्कर और विभिन्न विविधताओं की गेंदबाजी करने की क्षमता रखने वाले बुमराह टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी का मुख्य आधार है। जसप्रित बुमराह कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। कुछ लोग उनके गेंदबाजी एक्शन की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं।

The impact & Influence of Jasprit Bumrah!!!👌👌 - A girl copy of Jasprit Bumrah bowling action!!!!👌👌 #IPL2025 #justiceformaumita #VineshPhogat #TheGoatTrailer pic.twitter.com/te2DNYkJyg

हाल में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, एक स्कूली छात्रा स्कूल ड्रेस में, नेट प्रैक्टिस में एक बल्लेबाज को गेंदबाजी करते समय अपनी सटीकता और सीध के साथ बुमराह की तरह गेंदबाजी एक्शन की नकल करते हुए वीडियो में दिखाई दे रही है।

Not only boys but Girls have also started Coping Jasprit Bumrah action

BCCI should mentor this Girl 🧒 pic.twitter.com/bbp7n8ecS5