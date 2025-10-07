VIDEO: रेबीज अवेयरनेस का चल रहा था नाटक, अचानक पहुंचे आवारा कुत्ते ने कलाकार को काटा

Kerala Street Dog Video: केरल के कंडक्कई में सार्वजनिक रूप से एक नुक्कड़ नाटक में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मंच पर कुत्ता आ धमका। इस घटना से संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि नाटक के दौरान आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और एक कलाकार को काट लिया। यह घटना 'पेक्कालम' (रेबीज सीज़न) नामक एकांकी नाटक के दौरान हुई, जो विडंबना यह है कि कंडक्कई कृष्ण पिल्लई पुस्तकालय में आवारा कुत्तों के हमलों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम के तहत शाम लगभग 7:00 बजे मंचित किया जा रहा था। इस चौंकाने वाली घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

A street play on #straydog attacks turned into real-life drama at Mayyil in Kerala's #Kannur as solo artist Radhakrishnan was bitten on stage by a #dog during his performance titled 'Pekkaalam'. Radhakrishnan completed the play before seeking medical treatment.#DTNext#Keralapic.twitter.com/b2K1gx9yTg — DT Next (@dt_next) October 6, 2025

प्रदर्शन के दौरान, स्पीकर पर एक बच्चे पर भौंकते कुत्तों के हमले की ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाई गई। पास में मौजूद एक आवारा कुत्ता, जो रिकॉर्डिंग से घबरा गया था, मंच पर दौड़ा और असमंजस में आकर 57 वर्षीय कलाकार पी राधाकृष्णन, जो उस दृश्य में प्रदर्शन कर रहे थे, को काट लिया।

पहले तो दर्शकों ने सोचा कि यह घटना नाटक का हिस्सा है, लेकिन जब राधाकृष्णन ने बताया कि उन्हें काटा गया है, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सच है।

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से राधाकृष्णन ने कहा, "मैं एक दृश्य निभा रहा था जिसमें मेरा किरदार गली के कुत्तों द्वारा हमला किए जा रहे एक बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहा था। अभिनय के दौरान मेरे हाथ में एक छड़ी थी। अचानक, एक कुत्ता पीछे से आया और मेरे पैर पर काट लिया। मैं उसे डराने में कामयाब रहा, जिससे मैं आगे किसी भी हमले से बच गया।"

बाद में राधाकृष्णन को कन्नूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उन्हें एंटी-रेबीज टीका लगाया गया। उन्हें केवल मामूली चोटें आईं और उन्होंने कहा कि उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने कुत्ते के दांतों को उनके शरीर में नहीं घुसने दिया। उन्होंने सामुदायिक नुक्कड़ नाटक करने के वर्षों में इसे अपना पहला ऐसा अनुभव बताया।

इस घटना ने आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर केरल की बढ़ती चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जबकि अधिकारी और स्थानीय समूह जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पशु अधिवक्ताओं ने कहा कि कुत्ते की प्रतिक्रिया आक्रामकता के बजाय तेज़ ध्वनि प्रभावों से उत्पन्न गलतफहमी प्रतीत होती है।

