VIDEO: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार ने मारी ट्रैफिक पुलिस को टक्कर, हवा में दूर उछला पुलिसकर्मी; रौंगटे खड़े करने वाला CCTV वायरल
By अंजली चौहान | Updated: August 24, 2025 09:42 IST2025-08-24T09:41:37+5:302025-08-24T09:42:12+5:30
Delhi-Meerut Expressway Accident:पुलिसकर्मी की पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
Delhi-Meerut Expressway Accident:सोशल मीडिया पर एक रोड एक्सीडेंट का भयावह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जहां एक तेज़ रफ़्तार कार की टक्कर से एक ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद पुलिसकर्मी कई फ़ीट हवा में उछल गया और फिर सड़क पर गिर गया। निगरानी कैमरे में कैद हुई यह दुर्घटना शुक्रवार शाम को हुई।
यह दुर्घटना उस समय हुई जब पुलिसकर्मी, जिसकी पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है, ड्यूटी पर था। उसे गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
Delhi-Meerut Expressway, Ghaziabad - Disturbing Visuals 🚨 🚨@MORTHIndia@nitin_gadkari@PMOIndia@AmitShah@narendramodi— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) August 23, 2025
Driving License System Check & Enforcements? Can’t continue this way! @ChristinMP_@htTweets
pic.twitter.com/7iAbzgUOXt
सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी डिवाइडर के पास खड़ा दिखाई दे रहा है, तभी उसने एक तेज़ रफ़्तार गाड़ी को अपनी ओर आते देखा। उसने किनारे हटने की कोशिश की, लेकिन कार ने उसे इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि वह कई फ़ीट हवा में उछल गया और फिर सड़क पर गिर गया।
टक्कर के बावजूद, गाड़ी नहीं रुकी और तेज़ रफ़्तार से चलती रही। टक्कर के कुछ ही पल बाद एक और ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी घायल पुलिसकर्मी की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और नागरिक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँची और मामला दर्ज किया। फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। दुर्घटना के बारे में और जानकारी की प्रतीक्षा है।