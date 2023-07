Video: प्लैटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर पानी डालते दिखा पुलिसकर्मी, वीडियो सामने आने पर रेलवे ने कही ये बात

Highlights सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।

पुणेः सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक जवान को पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर पानी छिड़कते हुए देखा जा सकता है। आलोचना होने पर रेलवे ने प्रतिक्रिया दी है।

एक ट्विटर यूजर (रूपेन चौधरी) ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें एक पुलिसकर्मी को यात्रियों को जगाने और प्लेटफॉर्म क्षेत्र को खाली करने के लिए उनपर पानी डालते देखा जा सकता है जिसे कुछ लोगों ने अमानवीय करार दिया है।

कई लोगों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो कइयों ने पुलिसकर्मी का बचाव किया यह कहते हुए कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा था। पुलिसकर्मी के पक्ष में एक यूजर ने ट्वीट किया, "कार्रवाई क्यों की जाए? आरपीएफ जवान पीएफ को इस प्रकार की गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा था। प्लेटफॉर्म पर सोना मेरी विनम्र राय नहीं है।''

Suspend that cop It's not the way. एक तरफ प्रधानमंत्री रोज ट्रेनोंको हरी झंडी दिखा रहे है अब लोग आ रहे है तो उन्हे सोने भी नहीं दे रहे