VIDEO: एक ने ध्यान भटकाया दूसरे ने कार से उड़ाया iPhone, मुंबई में 'ठक-ठक' गैंग का कारनामा वायरल

By अंजली चौहान | Updated: August 29, 2025 12:27 IST2025-08-29T12:15:50+5:302025-08-29T12:27:26+5:30

'Thak Thak' Gang Strikes in Mumbai:

video One distracted attention of other and stole iPhone from car act of Thak-Thak gang in Mumbai goes viral | VIDEO: एक ने ध्यान भटकाया दूसरे ने कार से उड़ाया iPhone, मुंबई में 'ठक-ठक' गैंग का कारनामा वायरल

VIDEO: एक ने ध्यान भटकाया दूसरे ने कार से उड़ाया iPhone, मुंबई में 'ठक-ठक' गैंग का कारनामा वायरल

'Thak Thak' Gang Strikes in Mumbai: मुंबई की सड़कों पर चोरी का एक वाकया कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ठक-ठक गिरोह के लोग चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो में "ठक-ठक" गिरोह को मुंबई में एक कार चालक का ध्यान भटकाकर उसका आईफोन चुराते हुए दिखाया गया है। नवी मुंबई निवासी एक व्यक्ति इसका ताजा शिकार बना, जब "ठक-ठक" गिरोह के सदस्यों ने उसका ध्यान भटकाकर चलती कार से आईफोन चुरा लिया।

बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब वह व्यक्ति मुंबई के एसएलआर ब्रिज पर गाड़ी चला रहा था। चोरी की पूरी घटना कार के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

वीडियो में "ठक-ठक" गिरोह की कार्यप्रणाली दिखाई दे रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि पुल से उतरते समय चालक अपनी गाड़ी की गति धीमी कर रहा था, तभी एक युवक उसकी कार के पास आता है और ड्राइवर की तरफ की खिड़की पर ज़ोर से दस्तक देने लगता है।

क्लिप में दिखाया गया है कि चालक यह देखने के लिए खिड़की को थोड़ा नीचे करता है कि क्या हुआ, तभी दूसरी तरफ से एक और व्यक्ति आता है और यात्री के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिससे अफरा-तफरी मच जाती है।

अंत में, युवक को ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए और चालक का आईफोन चुराते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात 'ठक-ठक गिरोह' को चकमा दिया, चार गिरफ्तार। 

Web Title: video One distracted attention of other and stole iPhone from car act of Thak-Thak gang in Mumbai goes viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoMumbaiMumbai policesocial mediaवायरल वीडियोमुंबईमुंबई पुलिससोशल मीडिया