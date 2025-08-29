VIDEO: एक ने ध्यान भटकाया दूसरे ने कार से उड़ाया iPhone, मुंबई में 'ठक-ठक' गैंग का कारनामा वायरल
By अंजली चौहान | Updated: August 29, 2025 12:27 IST2025-08-29T12:15:50+5:302025-08-29T12:27:26+5:30
'Thak Thak' Gang Strikes in Mumbai:
'Thak Thak' Gang Strikes in Mumbai: मुंबई की सड़कों पर चोरी का एक वाकया कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ठक-ठक गिरोह के लोग चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो में "ठक-ठक" गिरोह को मुंबई में एक कार चालक का ध्यान भटकाकर उसका आईफोन चुराते हुए दिखाया गया है। नवी मुंबई निवासी एक व्यक्ति इसका ताजा शिकार बना, जब "ठक-ठक" गिरोह के सदस्यों ने उसका ध्यान भटकाकर चलती कार से आईफोन चुरा लिया।
एक ने ध्यान भटकाया, दूसरे ने आईफोन उड़ाया— NDTV India (@ndtvindia) August 28, 2025
नवी मुंबई : कुर्ला के SLR ब्रिज से आया ये वीडियो जहां एक युवक खिड़की पर ठक-ठक कर ड्राइवर का ध्यान भटकाता है और दूसरा व्यक्ति पलक झपकते ही आईफोन लेकर फरार हो जाता है. घटना कार में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. पीड़ित ने FIR दर्ज कराई… pic.twitter.com/mHLrVq8KMf
बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब वह व्यक्ति मुंबई के एसएलआर ब्रिज पर गाड़ी चला रहा था। चोरी की पूरी घटना कार के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
वीडियो में "ठक-ठक" गिरोह की कार्यप्रणाली दिखाई दे रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि पुल से उतरते समय चालक अपनी गाड़ी की गति धीमी कर रहा था, तभी एक युवक उसकी कार के पास आता है और ड्राइवर की तरफ की खिड़की पर ज़ोर से दस्तक देने लगता है।
क्लिप में दिखाया गया है कि चालक यह देखने के लिए खिड़की को थोड़ा नीचे करता है कि क्या हुआ, तभी दूसरी तरफ से एक और व्यक्ति आता है और यात्री के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिससे अफरा-तफरी मच जाती है।
अंत में, युवक को ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए और चालक का आईफोन चुराते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात 'ठक-ठक गिरोह' को चकमा दिया, चार गिरफ्तार।