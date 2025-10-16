VIDEO: दिल्ली हाईकोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही से पहले रास रचाते वकील, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महिला को किया 'किस'

By अंजली चौहान | Updated: October 16, 2025 07:52 IST2025-10-16T07:45:19+5:302025-10-16T07:52:37+5:30

Delhi High Court Video:बताया गया है कि यह घटना मंगलवार को हुई थी और अदालत में सत्र नहीं चल रहा था तथा लोग न्यायाधीश के आने का इंतजार कर रहे थे।

video Lawyer kissing woma before Delhi High Court virtual proceedings video viral | VIDEO: दिल्ली हाईकोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही से पहले रास रचाते वकील, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महिला को किया 'किस'

VIDEO: दिल्ली हाईकोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही से पहले रास रचाते वकील, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महिला को किया 'किस'

Delhi High Court Video: दिल्ली उच्च न्यायालय की एक वर्चुअल अदालती कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक वकील की करतूत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसकी हर तरफ निंदा की जा रही है। दरअसल, वीडियो में वकील अश्लील हरकत करता दिख रहा है जो एक महिला को किस कर रहा है। 

यह घटना मंगलवार को हुई जब अदालत में सुनवाई नहीं चल रही थी और लोग जज के आने का इंतज़ार कर रहे थे।

फुटेज में वकील अपने कमरे में अदालती पोशाक पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, कैमरे से कुछ दूर खड़े हैं और उनके चेहरे का केवल एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। साड़ी पहने एक महिला उनके सामने खड़ी दिखाई दे रही है। फिर वकील उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए दिखाई देते हैं। महिला हिचकिचाती हुई और विरोध करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वकील अपनी बात जारी रखते हुए उसे एक चुम्बन देते हैं, फिर वह पीछे हट जाती है।

हालांकि, लोकमत हिंदी वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। 

वीडियो पोस्ट होने के दो घंटे से भी कम समय में इसे 89.7 हज़ार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो में दिख रहे वकील और महिला की पहचान अभी तक पुष्ट नहीं हुई है। फ़्री प्रेस जर्नल वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

नेटिज़न्स ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रियाएँ दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने "दिल्ली हाईकोर्ट" शीर्षक के साथ वीडियो को फिर से शेयर किया। एक अन्य यूज़र, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के वकील, कुमार दीपराज ने कहा, "वह जज नहीं हैं। वह वकील लगते हैं। यह दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की कोर्ट है, और कोर्ट सत्र में नहीं था।"

एक तीसरे यूज़र ने कहा, "इसके बाद ज़रूर प्रमोशन मिल जाता।"

इससे पहले जून में, एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही में शामिल होते हुए, शौचालय में बैठकर और शौच करते हुए दिखाई दे रहा था।

गुजरात हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया और उसे 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।

Web Title: video Lawyer kissing woma before Delhi High Court virtual proceedings video viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhi high courtViral Videosocial mediaWomanदिल्ली हाईकोर्टवायरल वीडियोसोशल मीडियामहिला