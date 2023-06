Video: दिल्ली मेट्रो में 2 यात्रियों के बीच झगड़े का वीडियो हुआ वायरल, हफ्ते में दूसरी घटना आई सामने

Highlights दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार मेट्रो में दो लोगों के बीच झगड़ा होता दिख रहा है। इससे पहले एक जोड़े और दो महिलाओं के बीच के बहस का वीडियो वायरल हुआ था।

Viral Video: इंटरनेट पर दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें चलती ट्रेन में दो लोगों को लड़ते हुए देखा गया है। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई इतनी जबरदस्त थी की इससे अन्य यात्रियों को भी परेशानी हो रही थी। वीडियो में एक दोनों यात्रियों को एक दूसरे को घसीटते हुए भी देखा गया है और वहां मौजूद लोग घटना को होने दे रहे थे।

वायलर वीडियो में हाथापाई के बीच एक स्टेशन पर ट्रेन रूकती है और दोनों लड़ रहे यात्रियों में से एक नीचे उतर जाता है और फिर मामला शांत हो जाता है। यात्री के स्टेशन पर उतर जाने के बाद वीडियो भी रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है और इस तरीके से ट्रेन में एक और घटना सामने आता है।

जारी वीडियो में यह देखा गया है कि दो यात्री चलती ट्रेन में हाथापाई और धक्कामुक्की कर रहे है। इस बीच एक स्टेशन आता है एक लड़ रहा यात्री नीचे उतर जाता है। यात्रियों में से एक जो वहां मौजूद था, इस घटना का वीडियो बना लेता है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देख इंटरनेट यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे है। यह घटना उस वक्त हुई है जब मेट्रो राजा नाहर सिंह (जिसे पहले बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता था) और कश्मीर गेट स्टेशनों के बीच चल रही थी।

Fight in Delhi metro. Passengers were fighting into the train during the journey. #delhimetro#Metro#Delhipic.twitter.com/kDUOydRQEY