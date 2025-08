VIDEO: पत्थर काटने की मशीन से 'दांत' की कटिंग! मिस्त्री की डेंटल सर्विस देख दंग यूजर्स, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़

Viral Video: हम इंडियन अपने जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं। हर भारतीय इससे रिलेट करता है कि वह कभी न कभी किसी काम को जुगाड़ से जरूर करता है। ऐसा ही एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक मिस्त्री अपने दोस्त के दाँत तेज़ करने के लिए उस पर टाइल पॉलिशिंग मशीन का इस्तेमाल किया। इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो लोग एक जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दांतों पर टाइल पॉलिशिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर टाइल और प्लाईवुड को काटने और तेज़ करने के लिए किया जाता है।

इंटरनेट पर लोग इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर दंग रह गए हैं और इसे पागलपन और अविश्वसनीय बता रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति अपने दाँत तेज़ करने के लिए इस खतरनाक मशीन का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसाया और यह इस बात का उदाहरण है कि 'भारत शुरुआती लोगों के लिए नहीं है।'

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, एक व्यक्ति टाइल पॉलिशिंग मशीन पकड़े हुए है, और दूसरा व्यक्ति उसे यह जोखिम भरा काम करने देने के लिए अपना मुँह खोले बैठा है। वह व्यक्ति मशीन चालू करता है और अपने ऊपरी दाँतों पर काम करता है। कुछ सेकंड के लिए आगे के दाँत तेज़ करने के बाद, वे रुक जाते हैं। दाँत तेज़ करवा रहे व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुँची है और वह कैमरे में विजय चिन्ह दिखाता है। कुछ पल बाद, वे अपना रोमांच फिर से शुरू करते हैं, इस बार पॉलिश किए हुए दांतों को थोड़ा निखारने के लिए ब्लेड को ज़्यादा जोखिम भरे अंदाज़ में पकड़ते हैं।

नेटिज़न्स इस रोमांच से दंग रह गए हैं और वीडियो पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, "इससे साबित होता है: लड़कों से कम ज़िंदगी क्यों जीते हैं।"

जबकि एक डेंटल सर्जन ने लिखा, "मेरे एंडोडॉन्टिक उपकरण कोने में पड़े रो रहे हैं।"

“India Is Not for Beginners!” — Man Sharpens Friend’s Teeth Using Tile Polishing Machine in Viral Video.

