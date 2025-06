VIDEO: 422 करोड़ के डबल डेकर पुल से नट-बोल्ट चुराते दिखे बच्चे, हाल ही में नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन

Bihar Viral Video:बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि वहां चोरी भी शुरू हो गई। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पटना फ्लाईओवर का है। वीडियो में दावा किया गया है कि ये पुल वही डबल डेकर फ्लाईओवर, उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून को 422 करोड़ रुपये की लागत से किया था।

वीडियो में कुछ बच्चों का ग्रुप पुल पर नट-बोल्ट चुराते नजर आ रहा है। हैरानी की बात है कि बच्चे बेखौफ इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। दो लेन वाला यह फ्लाईओवर कई प्रमुख स्थानों को जोड़ता है और शहर के यातायात के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में बच्चों को दिन के उजाले में पुल से छेड़छाड़ करते हुए दिखाया गया है और फिर जब उनसे पूछताछ की गई तो वे भाग गए।

हालांकि बच्चों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन नुकसान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस घटना ने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइट पर सुरक्षा की कमी को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

वीडियो में बच्चों के भाग जाने के बाद कैमरा घुमाया गया और उन्होंने संरचना से चुराई गई वस्तुओं को दिखाया। इस घटना ने ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी है। जहाँ कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने आश्चर्य और निराशा व्यक्त की, वहीं अन्य ने बिहार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनमें से कई ने बिहार से आने का दावा किया, जो आश्चर्यजनक नहीं था।

एक उपयोगकर्ता ने लिखा, "थोरे दिन रुको, पुल भी नहीं दिखेगा।"

एक अन्य उपयोगकर्ता ने चुटकी लेते हुए कहा, "हमारा बिहार बदल रहा है।"

एक अन्य टिप्पणीकार ने कहा, "बिहार में आपका स्वागत है।"

🚨 Patna's double-decker flyover was opened on June 11, and these kids are seen removing its nuts and bolts. A Serious Safety Hazard!



