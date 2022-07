Video: तेज बहाव के कारण पानी में एक-एक करके बह गई कारें, वहां खड़े लोग बस देखते ही रह गए

Highlights भारी बारिश के कारण दो कारों के बह जाने का वीडियो सामने आया है। बारिश के चलते हालात इतने खराब है कि आज से स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। राजस्थान के कई जिले फिलहाल पानी से भरे हुए है और इससे यातायात काफी प्रभावित हुआ है।

जयपुर: भारी बारिश के कारण जोधपुर में दो कारें के बह जाने की खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा इस घटना का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें यह देखा जा रहा है कि कैसे दो कारें पानी के तेज बहाव में बह गई है। कारों को बहता देख वहां वीडियो बना रहे लोग भी कुछ नहीं कर पाए और कारें देखते ही देखते बह गई।

आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अजमेर समेत कई इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश हुई है। इस कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी जलजमाव हुआ है।

दरअसल, लगातार बारिश के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में भारी जलजमाव हो गया है। ऐसे में पानी से हुए तबाही के कई इलाकों से कई वीडियो सामने आ रहे है। ऐसा ही यह भी एक वीडिया सामने आया है।

#WATCH | Rajasthan: Cars washed away in Jodhpur after heavy rain triggered a flood-like situation late last night, July 25 pic.twitter.com/cfbtpZrnCv