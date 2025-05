VIDEO: मंगलसूत्र लेकर खड़ा था दूल्हा, दुल्हन ने ऐन मौके पर किया इनकार; शादी छोड़ बॉयफ्रेंड संग निकली बाहर

Karnataka Video: कर्नाटक के हासन इलाके में एक दिलचस्प मामला देखने को मिला, जहां दुल्हन ने शादी से मंडप में ही शादी से इनकार कर दिया। शादी समारोह में इस कारनामे से हलचल मच गई सभी हैरान रह गए। लेकिन दुल्हन पुलिस सुरक्षा में अपनी शादी से बाहर चली गई।

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन और दूल्हा एक साथ खड़े है कि तभी कुछ ही देर में दुल्हन पुलिस के साथ बाहर निकलती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दूल्हे द्वारा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधने से ठीक पहले उसने कबूल किया कि वह किसी और से प्यार करती है और इसलिए वह शादी की रस्में नहीं निभा सकती। इस हाई-वोल्टेज ड्रामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

Karnataka: Bride Pallavi refused to marry at the last moment, saying she loves someone else.She walked out of the wedding venue with her lover under police protection pic.twitter.com/6JbaeHhd2z