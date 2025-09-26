VIDEO: वाइड बॉल देने पर बॉलर ने अंपायर को गिरा-गिरा कर पीटा, जानलेवा हुआ निर्णय

Viral Video:गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सुर्खियों में है। एक क्रिकेट मैच में एक युवक के मामूली वाइड बॉल के फैसले ने उसे जानलेवा हमले का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इस मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पीड़ित ने इलाज कराया और पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

जिस युवक की पिटाई हुई, उसका नाम अतुल बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक, अतुल मैच के दौरान अंपायरिंग कर रहे थे, जब दूसरी टीम के एक खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद को उन्होंने वाइड करार दे दिया। अतुल का यह फैसला गेंदबाज़ी टीम को पसंद नहीं आया और अंपायर के विरोध के बाद झगड़ा बढ़ गया।

रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमलावरों ने अतुल को क्रिकेट के बल्ले और चाबी से पीटा और जातिसूचक गालियाँ दीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़ित परिवार का आरोप, हमलावरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं

आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद, पीड़ित ने उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जिन्होंने उस पर हमला किया था। हालाँकि, पीड़ित परिवार ने कथित तौर पर घटना के दो दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर चिंता व्यक्त की है। नतीजतन, उन्होंने अब उच्च न्यायालय में अपील की है।

