VIDEO: ट्रैफिक पुलिस ने युवक को जड़ा थप्पड़, रोता रहा पूछना रहा क्यों मारा...

VIDEO: ट्रैफिक पुलिस ने युवक को जड़ा थप्पड़, रोता रहा पूछना रहा क्यों मारा...
By संदीप दाहिमा | Updated: October 16, 2025 14:20 IST2025-10-16T14:20:40+5:302025-10-16T14:20:40+5:30
Bengaluru Traffic Policeman Slapping a Biker: बेंगलुरु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइक सवार को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। बाइक सवार युवक और पुलिस वाले से बीच कुछ कहासुनी होती है जिसके बाद युवक रोने लगता है और पूछता है की थप्पड़ क्यों मारा। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बेहद नाराज है और पुलिसकर्मी पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने आरोपी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है।
If the law is truly the same for everyone, then what action has been taken against them? A video is virally circulating on social media showing a police officer slapping a citizen during a routine traffic check. This is absolutely unacceptable and a clear misuse of… pic.twitter.com/pp7jJAXUuu— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 15, 2025