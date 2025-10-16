VIDEO: ट्रैफिक पुलिस ने युवक को जड़ा थप्पड़, रोता रहा पूछना रहा क्यों मारा...

By संदीप दाहिमा | Updated: October 16, 2025 14:20 IST

Bengaluru Traffic Policeman Slapping a Biker: बेंगलुरु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइक सवार को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है।

Bengaluru Traffic Policeman Slapping a Biker: बेंगलुरु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइक सवार को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। बाइक सवार युवक और पुलिस वाले से बीच कुछ कहासुनी होती है जिसके बाद युवक रोने लगता है और पूछता है की थप्पड़ क्यों मारा। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बेहद नाराज है और पुलिसकर्मी पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने आरोपी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है।

Video Bengaluru Traffic Policeman Slapping a Biker has gone viral on social media


