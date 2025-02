VIDEO: शिकार के लिए बाघ एक जंगली सूअर का पीछा कर रहा था, दोनों कुएं में गिरे, फिर देखें क्या हुआ?

Highlights यह दुर्लभ घटना मध्य प्रदेश के कुरई ब्लॉक के पिपरिया हरदुली गांव में हुई पूरा इलाका पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है पेंच टाइगर रिजर्व रुडयार्ड किपलिंग की सबसे मशहूर कृति द जंगल बुक की मूल सेटिंग है

VIRAL VIDEO: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ और जंगली सूअर दोनों कुएं पर गिरे हुए हैं और वन विभाग की टीम उन्हें रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सुबह-सुबह ग्रामीणों ने देखा कि खेत में बने कुएं में बाघ और जंगली सूअर तैर रहे हैं। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए वन विभाग को सूचना दी। शिकार के दौरान एक बाघ और एक जंगली सूअर कुएं में गिर गए।

यह दुर्लभ घटना मध्य प्रदेश के कुरई ब्लॉक के पिपरिया हरदुली गांव में हुई। पूरा इलाका पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। पेंच टाइगर रिजर्व रुडयार्ड किपलिंग की सबसे मशहूर कृति द जंगल बुक की मूल सेटिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह-सुबह ग्रामीणों ने देखा कि खेत में स्थित कुएं में बाघ और जंगली सूअर तैरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

A tiger was chasing a wild boar and it didn't end 'well' for both



A tiger chasing a Wild boar, both fell in an agricultural well in Pipariya village in Pench Tiger Reserve. They stayed together for few hours. Later they were safely rescued and released back in the wild by Rescue team of Pench tiger reserve. pic.twitter.com/3hkmDExuxq