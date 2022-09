video: कैलिफोर्निया में एक शख्स द्वारा भारतीय-अमेरिकी पर थूकने, उसे डर्टी हिंदू, घिनौना कुत्ता कहते वीडियो आया सामने

Highlights हमलावर की पहचान 37 वर्षीय सिंह तेजिंदर के रूप में हुई है, जो खुद एक भारतीय-अमेरिकी है। आरोपी व्यक्ति भारतीय-अमेरिकी से कहता है- "तुम एक हिंदू हो जो गोमूत्र से स्नान करते हो"। पुलिस प्रमुख सीन वाशिंगटन ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है।

कैलिफोर्निया में एक भारतीय-अमेरिकी पर नस्लीय हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में भारतीय-अमेरिकी को एक शख्स द्वारा उसे डर्टी हिंदू, डिस्गस्टिंग डॉग कहते और उसके ऊपर थूकते हुए देखा जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में टेक्सास की एक महिला द्वारा चार महिलाओं के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार करने का वीडियो सामने आया था जिसमे वह कहती नजर आई थी कि भारतीयों से नफरत करती है।

ताजा घटना में हमलावर की पहचान 37 वर्षीय सिंह तेजिंदर के रूप में हुई है, जो खुद एक भारतीय-अमेरिकी है। फ्रेमोंट पुलिस विभाग ने कहा कि उस पर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, हमले और अपमानजनक भाषा से शांति भंग करने के लिए घृणा अपराध का आरोप लगाया गया है। यह घटना 21 अगस्त को टैको बेल पर हुई जब कृष्णन जयरामन ऑर्डर लेने गए। आरोपी व्यक्ति उन्हें कहता है- "तुम एक हिंदू हो जो गोमूत्र से स्नान करते हो"। वह कहता है भारतीय मजाक होते हैं। इस घटिया .... देखिए।"

Singh Tejinder charged by @AlamedaCountyDA w/hate crime, assault & disturbing the peace for religious slurs & derogatory tirade at @tacobell on Grimmer captured by the victim @krishnanjiyer, who tells me, “I was really scared, to be honest w/you.” Viewer discretion, partial video pic.twitter.com/G6WyWM1Q82