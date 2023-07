उत्तर प्रदेश: सैफई पीजीआई में डॉक्टर की बर्बरता, मरीज के साथ मारपीट और गाली- गलौज; घटना कैमरे में कैद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मरीजों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डॉक्टर मरीज के साथ गाली-गलौज कर रहा है और वह मरीज को थप्पड़ भी मार रहा है।

इस घिनौनी घटना का वीडियो देख सोशल मीडिया पर यूजर्स डॉक्टर की इस हरकत को लेकर कड़ी निंदा कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला सैफई मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो विभाग की यूनिट 2 का है।

जहां दो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर दो अलग-अलग वायरल वीडियो में गरीब मरीजों के साथ थप्पड़बाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, सैफई से दो वीडियो वायरल हुए है जिसमें से एक 10 जुलाई का है और दूसरा 11 जुलाई का है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, डॉक्टर मरीज के पास जाता है और उसे थप्पड़ मारता है।

A resident doctor slapped a patient admitted to the ward of Saifai Medical College University of Etawah district. #viralvideopic.twitter.com/Spji5vckW4