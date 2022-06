'Asufutimaehaehfutbw'- अमेरिका की तारीफ में ये क्या बोल गए जो बाइडन, देखें अमेरिकी राष्ट्रपति का यह वायरल वीडियो

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की एक बार फिर जुबान फिसल गई है। इस दौरान वहां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद थी। इस घटना का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।

Joe Biden News: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) यूएसए की तारीफ में एक ऐसा शब्द कह दिया जिसे लोग सुन कर हैरान रह गए। दरअसल, जो बाइडन एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया को संबोधन कर रहे थे इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने अमेरिका की बड़ाई करने में एक ऐसा शब्द बोल गए जिस शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता है। यह पहली बार नहीं हुई है कि जो बाइडन बोलने में लड़खड़ाए है, इससे पहले भी उनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुके है। देखते ही देखते यह वीडियो जमकर वायरल हो गया और इसे अब तक कई मिलियन व्यूज भी मिल चुके है।

आपको बता दें कि गुरुवार को ट्विटर पर किम डॉटकॉम (Kim Dotcom) नामक एक यूजर ने जो बाइडन की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में यह देखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी एक प्रोग्राम में मीडिया और जनता को संबोधन कर रहे है। इस दौरान वह अमेरिका की बड़ाई भी कर रहे है। प्रोग्राम में जो बाइडन को यह कहते हुए सुना गया, "अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है, जिसे एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है।" इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह शब्द कहा, "असुफुटिमाहेहफुटबव (Asufutimaehaehfutbw) ".

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह शब्द सुन कर लोग हैरान रह गए की राष्ट्रपति कहना क्या चाहते है। हालांकि अभी भी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस शब्द से अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहना चाह रहे थे। उनके साथ वहां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद थी।

America is a nation that can be defined in a single word:



Asufutimaehaehfutbw



🤣🤣😂🤣😂🤣😭😂🤣😭😭😭pic.twitter.com/laTgT3cnY0