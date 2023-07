वाराणसी: टमाटर की बढ़ती कीमतों और लूट से बचाने के लिए सब्जी विक्रेता ने दुकान पर लगाया बाउंसर, घटना का वीडियो हुआ वायरल

Highlights टमाटर की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर और लूट न हो इसलिए एक दुकानदार ने यह काम किया है। दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर दो बाउंसर को लगा रखा है। ये बाउंसर दुकान के बाहर खड़ा होकर टमाटर की सुरक्षा कर रहे है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला है। यहां पर टमाटर की लूट को लोगों से बचाने के लिए दो बाउंसरों को लगाया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दो बाउंसरों को एक दुकान के बाहर खड़ा होते हुए देखा गया है।

दुकान के सामने बाउंसर खड़े होकर लोगों को टमाटर छुने से रोक रहे है और उसकी लूट न हो जाए इसलिए उसकी सुरक्षा कर रहे है। बता दें पिछले कुछ दिनों से टमाटर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। केवल टमाटर ही नहीं हरा मीर्च और अन्य सब्जियों के दाम में भी इजाफा हुआ है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा जारी एक वीडियो में यह देखा गया है कि यूपी के वाराणसी में एक दुकान के बाहर दो बाउंसरों को लगाया गया है। दुकान के दोनों साइड बाउंसर खड़े है और टमाटर की रक्षा कर रहे है। इस बीच एक शख्स को दुकान में आते हुए देखा गया है जो टमाटर को छुना चाहता है।

VIDEO | A vegetable vendor in Varanasi, UP has hired bouncers to keep customers at bay when they come to buy tomatoes, whose price has increased massively over the past few days. "I have hired bouncers because the tomato price is too high. People are indulging in violence and… pic.twitter.com/qLpO86i9Ux