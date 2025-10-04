VIDEO: ब्रजघाट गंगा पुल पर लटकी बस, यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 4, 2025 20:31 IST2025-10-04T20:31:36+5:302025-10-04T20:31:43+5:30

UP Roadways Bus Accident: दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की बस के साथ ब्रजघाट गंगा पुल पर एक्सीडेंट हो गया, बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से बाहर निकल गई और आधी हवा में झूलने लगी।

UP Roadways Bus Accident on Ganga Bridge Brijghat Video Viral | VIDEO: ब्रजघाट गंगा पुल पर लटकी बस, यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: ब्रजघाट गंगा पुल पर लटकी बस, यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, देखें वायरल वीडियो

UP Roadways Bus Accident: दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की बस के साथ ब्रजघाट गंगा पुल पर एक्सीडेंट हो गया, बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से बाहर निकल गई और आधी हवा में झूलने लगी। बस में 16 यात्री सवार थे और ऐसा मंजर देखकर यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार बस की रफ्तार बेहद तेज थी और बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर हवा में झूल गई, हादसे में ड्राइवर समेत कई लोगों को चोटें आई हैं।

Web Title: UP Roadways Bus Accident on Ganga Bridge Brijghat Video Viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Road accidentuttar pradeshViral Videoweirdसड़क दुर्घटनाउत्तर प्रदेशवायरल वीडियोअजब गजब