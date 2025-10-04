VIDEO: ब्रजघाट गंगा पुल पर लटकी बस, यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, देखें वायरल वीडियो

UP Roadways Bus Accident: दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की बस के साथ ब्रजघाट गंगा पुल पर एक्सीडेंट हो गया, बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से बाहर निकल गई और आधी हवा में झूलने लगी। बस में 16 यात्री सवार थे और ऐसा मंजर देखकर यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार बस की रफ्तार बेहद तेज थी और बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर हवा में झूल गई, हादसे में ड्राइवर समेत कई लोगों को चोटें आई हैं।

हापुड़ में बड़ा हादसा टल गया। बस चालक की लापरवाही के कारण कई यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। शनिवार को गढ़ ब्रजघाट गंगा पर मौजूद दो पुलों के बीच में रामपुर डिपो की एक रोडवेज बस लटक गई। इस घटना के बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल… pic.twitter.com/unkJi4xT6T — Hindustan (@Live_Hindustan) October 4, 2025

यूपी में रामराज्य देखिए,



रोडवेज बस गंगा नदी के ऊपर पुल पर लटक गई है, लोग समाहित होने से बच गए।



चश्मदीदों के मुताबिक ब्रेक फेल (वीडियो में आवाज सुनी जा सकती है) होने से हादसा हुआ है। pic.twitter.com/2PYsj81FgV — Luffy Maurya (@luffyspeaking) October 4, 2025

