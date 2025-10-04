VIDEO: ब्रजघाट गंगा पुल पर लटकी बस, यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 4, 2025 20:31 IST2025-10-04T20:31:36+5:302025-10-04T20:31:43+5:30
UP Roadways Bus Accident: दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की बस के साथ ब्रजघाट गंगा पुल पर एक्सीडेंट हो गया, बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से बाहर निकल गई और आधी हवा में झूलने लगी।
हापुड़ में बड़ा हादसा टल गया। बस चालक की लापरवाही के कारण कई यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। शनिवार को गढ़ ब्रजघाट गंगा पर मौजूद दो पुलों के बीच में रामपुर डिपो की एक रोडवेज बस लटक गई। इस घटना के बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल… pic.twitter.com/unkJi4xT6T— Hindustan (@Live_Hindustan) October 4, 2025
यूपी में रामराज्य देखिए,— Luffy Maurya (@luffyspeaking) October 4, 2025
रोडवेज बस गंगा नदी के ऊपर पुल पर लटक गई है, लोग समाहित होने से बच गए।
चश्मदीदों के मुताबिक ब्रेक फेल (वीडियो में आवाज सुनी जा सकती है) होने से हादसा हुआ है। pic.twitter.com/2PYsj81FgV