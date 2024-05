Watch: पति से अलग रह रही पत्नी को होटल जाना पड़ा भारी, दो प्रेमियों के साथ कमरे में देख पति का फूटा गुस्सा, फिर हुआ कुछ ऐसा...

Viral Video: उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हो रहे वीडियो को देख हर कोई दंग है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि यूपी के एक सरकारी डॉक्टर की पत्नी का दो पुरुषों के साथ अवैध प्रेम संबंध चल रहा था जिसकी सूचना मिलते ही डॉक्टर पति बौखला गया।

पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों के संग मारपीट की जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दोनों पक्षों में जबरदस्त झड़प देखी जा रही है। गौरतलब है कि वीडियो गुरुवार, 9 मई देर रात का है।

बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी पर देर रात शक हुआ तो उसने पत्नी का पीछा किया। इस दौरान महिला एक होटल के कमरे में अपने दो प्रेमियों संग मौजूद थी। जैसे ही पति होटल के कमरे में गया उसने पत्नी और दोनों प्रेमियों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया।

Doctor Husband caught his Doctor Wife doing three some in a Hotel in Kasganj, UP. The wife is a Govt Doctor and she was staying separate after having dispute with her husband since last one year. One of the lover is from Ghaziabad while the other is from Bulandshahr. When the… pic.twitter.com/Dv4rtOstSs