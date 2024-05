VIDEO: UP के नरौरा गंगा बैराज से बाहर आया विशालकाय मगरमच्छ, वापस जाने के लिए करता रहा कसरत

Highlights यूपी के बुलंदशहर में दिखा विशालकाय मगरमच्छ सामने आया वीडियो बैराज में वापस भेजने के लिए वन विभाग की टीम ने की मेहनत

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित नरोरा बैराज से 10 मीटर लंबा मगरमच्छ बाहर आ गया, सामने से जा रहे राहगीर भी स्तब्ध रह गए। इस बीच ये देखा गया कि वो दोबारा से पानी में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। इसके बाद किसी तरह उसे रेस्क्यू किया गया और वह जमीन पर रेंगता दिखा। उसके इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।

UP: This crocodile came out of Ganganahar in Narora of #Bulandshahr district. The forest department team reached and rescued him and released him back into the canal. #Heatwave#Weatherupdatepic.twitter.com/HiwdLwMVf9