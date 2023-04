उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजनाः अंजी खड्ड पर देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बनकर तैयार, रेलवे की कारीगरी का एक और नमूना, देखें वीडियो

Highlights जम्मू कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। केबल आधारित पुल अंजी नदी, जोकि चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, के गहरे खड्डों को पार करता है। पुल कटड़ा छोर पर सुरंग टी-2 और रियासी छोर पर सुरंग टी-3 को जोड़ता है।

जम्मूः जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में अंजी खड्ड पर बने भारत के पहले केबल आधारित रेल पुल की सुपर स्ट्रक्चर की लांचिंग मई में होगी पूरी कर ली जाएगी। देश का पहला केबल आधारित रेल पुल, अंजी खड्ड ब्रिज, जम्मू कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है।

यह एक सेंट्रल पायलन की धुरी पर संतुलित एक असममित केबल आधारित पुल है, जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालय के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बनाया जा रहा है। सभी तकनीकी बाधाओं के बावजूद 11 महीनों के रिकार्ड समय में इस साल 26 अप्रैल को इस पुल की सभी 96 केबलों को उनकी सही स्थिति में लगाकर इतिहास रचा गया है।

भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा अंजी खड्ड ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है, जिसे उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में कटड़ा और रियासी को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह असममित केबल आधारित पुल अंजी नदी, जोकि चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, के गहरे खड्डों को पार करता है।

In 11 months, India’s first cable stayed rail bridge is ready.

All 96 cables set! #AnjiKhadBridge

PS: Total length of cable strands 653 km🌁 pic.twitter.com/CctSXFxhfa