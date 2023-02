तुर्की: भूकंप के बाद 10 दिनों तक मलबे में दबा रहा शख्स, बाहर निकलते ही पहले परिवार से फोन पर की बात, देखें भावुक वीडियो

Highlights तुर्की में भूकंप के 10 दिन बाद भी राहत-बचाव का काम जारी 10 दिनों तक मलबे में फंसे होने के बाद शख्स को निकाला गया सुरक्षित शख्स ने मलबे से बाहर निकलकर परिवार से की बात

तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अभी तक मलबे से लोगों को बचाने का काम जारी है। इस विनाशकारी भूकंप के करीब 10 दिनों के बाद भी कई लोग मलबे से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। तुर्की में मलबे से निकाले जा रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से खूब वायरल हो रहा है। कई भावुक तस्वीरें तुर्की और सीरिया से सामने आ चुकी है।

इस बीच एक भावुक करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो तुर्की का है जहां बचावकर्मियों ने एक शख्स को इमारत के मलबे से बाहर निकाल लिया है। करीब 10 दिनों से भूखे-प्यासे रहने के बाद भी शख्स जिंदा रहने में कामयाब रहा और उसे सुरक्षाकर्मियों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा किया गया है, जिसके कैप्शन में कहा गया है कि 33 साल के पीड़ित को करीब 261 घंटों के बाद इमारत के मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। बाहर आने के बाद शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने अपने परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत की है।

Mustafa Avci, 33 & Mehmet Ali Sakiroglu, 26 were rescued after 261 hrs trapped under rubble of a health center in Antakya. Video captures moment Avci learns his family made it— he was reunited with his wife & 12-day-old daughter born day of the Earthquake. pic.twitter.com/1tfvjcp49R