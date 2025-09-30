VIDEO: ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे पैसेंजर को टीटीई ने पीटा, यात्री चिल्लाकर कहता रहा चालान काट दीजिए

By रुस्तम राणा | Updated: September 30, 2025 17:29 IST2025-09-30T17:29:11+5:302025-09-30T17:29:11+5:30

खबरों के अनुसार, यह घटना 28 सितंबर को दिल्ली के आनंद विहार और बिहार के सीतामढ़ी के बीच चलने वाली लिच्छवि एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14006) में हुई।

Viral Video: एक ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक (टीटीई) द्वारा बिना टिकट यात्रा कर रहे एक यात्री के साथ मारपीट का एक चौंकाने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। खबरों के अनुसार, यह घटना 28 सितंबर को दिल्ली के आनंद विहार और बिहार के सीतामढ़ी के बीच चलने वाली लिच्छवि एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14006) में हुई।

खबरों के अनुसार, रेलवे अधिकारी ने कथित तौर पर यात्री को बिना टिकट यात्रा करते हुए देखकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने यात्री की कमीज़ पकड़ ली, जिससे वह फट गई। जब टीटीई ने उसके साथ मारपीट शुरू की, तो यात्री फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया।

जिस ट्रेन में यह घटना हुई, उसके S7 कोच में अन्य यात्री भी मौजूद थे। हालाँकि, कोई भी यात्री को बचाने के लिए आगे नहीं आया। वीडियो में, यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मारपीट में उसकी सोने की चेन टूट गई। उसने यह भी कहा कि वह बिना टिकट यात्रा करने का जुर्माना भरने को भी तैयार है। वीडियो में एक और टीटीई भी दिखाई दे रहा है।

भारतीय रेलवे ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है।
 

