बेंगलुरु के एक प्री-स्कूल से वायरल हुआ वीडियो, एक बच्चे को बुरी तरह से पीटता दिखा दूसरा बच्चा, देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

बेंगलुरु: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक प्री-स्कूल की है, जहां एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में एक कमरे में बच्चों के समूह को बिना किसी टीचर के देखा जा सकता है। वहीं, उस कमरे में बच्चों के आसपास कई खिलौने दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत में बच्चों के साथ कमरे में एक महिला को देखा सकता है। हालांकि, कुछ देर बाद वो महिला बच्चों कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। महिला के बाहर जाते ही एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारना शुरू कर देता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि वो बच्चा दूसरे बच्चे को एक नहीं बल्कि कई बार मारता है। ऐसे में अब ये वीडियो एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के साथ वायरल हो रहा है। यह मामला टेंडरफूट मोंटेसरी स्कूल है।

Remaining part- this is serious issue how can someone trust these schoolspic.twitter.com/N7LGlStpUX — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 22, 2023

देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

I am feeling so anguished now after watching these clips. No parent can watch it. This play school should be closed down. I request to take strict action against the school for negligence. @BlrCityPolice@KanoongoPriyank@NCPCR_@DrRGAnandIND — NEAL ☃️🧡🥰 (@BilluPsycho) June 23, 2023

Thanx to CCTV!

There will be countless such incidents happenings across play-schools in India!



Ironically - The Man invented the concept of play-school - “Samuel Wilderspin” himself never went to school throughout his life! — Raj Padhiyar (@rajpadhiyar_) June 23, 2023

This is so horrible and disturbing. — Faizan Siddiqui (@CoolFaizan) June 22, 2023

Culprit



no. 1 - parents of both the kids.

Kids are not the insurance policy for old age or entertainment activity so you produce but cannot bear with them at home at least till a reasonable age.



2 - society, it has created peer pressure on parents to make prodigy out of kids. — Third Man 🔆 (@RainnMount) June 22, 2023

OMG horrible the kid will remain trauma for a long time



A note : whenever your kid/toddler says don’t want to go to school unusually something must happened in school check right away



School is responsible here how can you leave toddlers alone even for a minute — Sunil Singh (@Sunil_1984_) June 22, 2023

