VIRAL VIDEO: टाइगर से पंगा लेना पड़ा भारी, 2 मिनट में मौत के घाट उतारा, देखें वीडियो

Highlights VIRAL VIDEO: टाइगर से पंगा लेना पड़ा भारी, 2 मिनट में मौत के घाट उतारा, देखें वीडियो

Viral Video: आज सुना होगा मौत दबे पांव आती है, मगर जब कोई खुद मरना चाहता हो तो, ऐसा ही कुछ इस वीडियो में देखने को मिला है। वीडियो में एक पक्षी नदी किनारे बाघों के झुंड से लड़ता नजर आ रहा है। बाघ अपनी जगह पर खड़े रहते हैं पक्षी बार-बार बाघों के झुंड के पास जाकर उनसे पंगा लेता है। मौका पाते ही बाघों का झुंड पक्षी को पकड़ लेता है और मौत के घाट उतार देता है, वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर Rainmaker1973 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

A crane flew into a tiger enclosure in China… And instantly regretted its life choices.pic.twitter.com/0R8IhDilwr