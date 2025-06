Telangana: अस्पताल में गुल हुई बिजली, डॉक्टर ने मोबाइल टॉर्च से किया मरीजों का इलाज; निलंबित

Telangana:तेलंगाना में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया है। अस्पताल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें अस्पताल में लाइट जाने के बाद मरीजों का इलाज डॉक्टर फोन की लाइट से कर रहे हैं। यह अजीबोगरीब घटना के सोशल मीडिया पर आते ही देखते ही देखते बवाल मच गया। और इस लापरवाही के लिए ज़हीराबाद क्षेत्र के अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक वी श्रीधर कुमार को निलंबित कर दिया गया। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट का उपयोग करके मरीजों की जांच करने वाला एक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ।

अधिकारियों के अनुसार, अचानक बिजली गुल होने और बैकअप जनरेटर को चालू करने में देरी के कारण मरीजों और डॉक्टरों, खासकर आपातकालीन वार्ड में मौजूद लोगों को काफी परेशानी हुई।

Zaheerabad Area Hospital, Telangana — 2025.



Patients treated under mobile flashlights because there’s no power, no backup, no shame.



This is the glorious #Telangana Model congress brag about.



Powerless hospitals, powerful PR. pic.twitter.com/LiScFS6fNY