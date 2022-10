पत्रकार ने मुस्लिमों से कहा- घर वापसी करें फिर गरबा करें, स्वरा भास्कर ने किया पलटवार तो यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी-खोटी, खंगाले पुराने वीडियो

Highlights इन दिनों मुस्लिमों के गरबा खेलने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। स्वरा भास्कर ने गरबा मुस्लिमों के गरबा खेलने का समर्थन किया तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।

मुंबईः स्वरा भास्कर मुखर अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, लिहाजा कई तात्कालिक मुद्दों पर वह अपने विचार साझा करती रहती हैं। लेकिन ऐसा कर वह कई बार विवादों में आ जाती हैं और लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। इस बीच एक ताजा घटनाक्रम को लेकर उन्हें ट्विटर पर निशाना बनाया जा रहा है। उनके पुराने वीडियो को खंगाल कर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल इंदौर के गरबा उस्तव में घुसे मुस्लिम युवकों को लेकर एक पत्रकार ने सोशल मीडिया अपनी नाराजगी जाहिर की। ऑप इंडिया की पत्रकार नूपुर जे शर्मा ने लिखा कि गरबा हमारा एक गहरा धार्मिक मामला है - यह मनोरंजन नहीं है। यह शक्तिशाली देवी नवदुर्गा और उनके नौ रूपों का उत्सव है। यदि आप भाग लेना चाहते हैं, तो कृपया घर वापसी करें और माँ को समर्पित कर दें। अन्यथा, कृपया दूर रहें।

स्वरा ने इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उनकी खिंचाई की। अभिनेत्री ने लिखा- सच में संघियों के खाली दिलों से छोटा दुनिया में कुछ भी नहीं है! लोगों का क्षुद्र दयनीय झुंड! इस कमेंट के बाद यूजर्स सोशल मीडिया पर स्वरा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उनके कई पुराने वीडियो निकाले जा रहे हैं और उनपर हमला किया जा रह है।

1. Swara Bhasker in Pakistan: I swear, I have been to many places like London, New York, Istanbul, Paris but every city fails in front of Lahore. 2. Swara Bhasker in India: When Pakistan banned film 'Veere Di Wedding', Pakistan is a failing state. pic.twitter.com/ivWSbr0Gmg

एक यूजर ने लिखा- मैं असहमत हूं। संघवादियों के खाली दिलों की तुलना में इन दिनों आप लोगों का बैंक बैलेंस बहुत कम है! एक अन्य यूजर ने लिखा- अरे खाली दिमाग वाली स्वरा...बस ये बताओ कि सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही गरबा क्यों खेलना चाहते हैं, मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं?

Suwara Darling, There is nothing in the world that has fallen below the traitors of JNU. The thing is that Nupur is not a C&D grade movie actress. She is the lawyer of the SC, you have not yet been able to answer her.

And not only of us of the Sangh, but proud of what they does