Highlights DCP के सामने दरोगा जी की खुल गई पोल! पिस्टल तक लोड नहीं कर पाए, वीडियो हुआ वायरल DCP के निरीक्षण के दौरान वायरल हुआ वीडियो, दरोगा की हथियार जांच पर उठे सवाल!

VIRAL VIDEO: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस समय हलचल मच गई, जब थाना निवाड़ी के निरीक्षण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। यह निरीक्षण डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा किया जा रहा था, जिसमें पुलिसकर्मियों के हथियारों की जांच भी शामिल थी। इसी दौरान एक दरोगा पिस्टल की लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हथियार जांच के वक्त दरोगा पिस्टल को संभालने में असहज नजर आ रहे हैं और तय समय पर उसे कॉक नहीं कर पा रहे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की ट्रेनिंग और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे प्रशिक्षण की कमी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग हथियारों की मेंटेनेंस और स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को लेकर तंज भी कसे गए हैं। एक यूजर ने लिखा कि “नए सिंघम शस्त्र विद्या में फेल हो गए”, वहीं कुछ लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और मामले को लेकर विभागीय स्तर पर भी नजर रखी जा रही है।

