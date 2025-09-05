VIRAL: मुंह में पेट्रोल भरकर स्टंट करना पड़ा भारी, दो युवक झुलसे, देखें वायरल वीडियो

VIRAL: मुंह में पेट्रोल भरकर स्टंट करना पड़ा भारी, दो युवक झुलसे, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 5, 2025 20:15 IST2025-09-05T20:04:29+5:302025-09-05T20:15:39+5:30
Stunt by Putting Petrol in Mouth: मध्य प्रदेश के उज्जैन में डोल ग्यारस के जुलूस में एक भयानक हादसा हो गया, यहां एक युवक मुंह में पेट्रोल डालकर आग उगलने वाला स्टंट कर रहा था।
Stunt by Putting Petrol in Mouth: मध्य प्रदेश के उज्जैन में डोल ग्यारस के जुलूस में एक भयानक हादसा हो गया, यहां एक युवक मुंह में पेट्रोल डालकर आग उगलने वाला स्टंट कर रहा था। लेकिन ये स्टंट उसके लिए जानलेवा साबित हुआ, जैसे ही युवक ने मुंह से पेट्रोल फूंक कर स्टंट किया आग भड़क उठी और उसकी चपेट में दो लोग आ गए, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है की दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
उज्जैन डोल ग्यारस जुलूस में फायर-ब्रीदिंग करतब के दौरान हादसा, दो युवक झुलसे। pic.twitter.com/LVvqt1Y8jb— @iamvikasbaliyan -Vikas Chaudhary |🇮🇳 (@10iamvikas) September 5, 2025