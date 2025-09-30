Highlights Dog Attack: बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, चीखती रही मासूम मां ने बचाई जान, देखें वीडियो

Dog Attack: पुणे से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही होती है और अचानक से कुत्तों का झुंड उसपर हमला कर देता है। वीडियो में नजर आ रहा है बच्ची गली से जा रही होती है और उसके हाथ में खाने की कोई चीज होती है। इतने में कुछ आवारा कुत्ते वहां आ जाते हैं और बच्ची पर हमला कर देते हैं, बच्ची की चीख सुनकर उनकी मां दौड़कर आती है और कुत्ते भाग जाते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

English summary :

Stray Dog Attack Girl in Pune Video Goes Viral

Web Title: Stray Dog Attack Girl in Pune Video Goes Viral