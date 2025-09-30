Dog Attack: बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, चीखती रही मासूम मां ने बचाई जान, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 30, 2025
Dog Attack: पुणे से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही होती है और अचानक से कुत्तों का झुंड उसपर हमला कर देता है।
Dog Attack: पुणे से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही होती है और अचानक से कुत्तों का झुंड उसपर हमला कर देता है। वीडियो में नजर आ रहा है बच्ची गली से जा रही होती है और उसके हाथ में खाने की कोई चीज होती है। इतने में कुछ आवारा कुत्ते वहां आ जाते हैं और बच्ची पर हमला कर देते हैं, बच्ची की चीख सुनकर उनकी मां दौड़कर आती है और कुत्ते भाग जाते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
Pune | भटक्या कुत्र्यांचा चिमुकलीवर हल्ला, पुण्याच्या खेड तालुक्यातील घटना#Pune#dog#dogattack#khed#maharashtrapic.twitter.com/9cqDlT6ELI— Mahaenews (@mahae_news) September 30, 2025